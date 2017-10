Gerüsttheater-Theater Saurüssel in Kooperation mit Kaktus Münster e.V.

Über die Jahre hat Theater Saurüssel immer wieder an zentralen Orten in Münster mit seinem Gerüsttheater berührende Performances dargeboten.

(so u.a. Krieg und Frieden (1998), Europia (2004), Verloren im Paradies(2009)

Nach fast 10 jähriger Pause platziert sich Theater Saurüssel mit seinem neuen Stück nun mitten ins Herz von Münster, genau vor dem St. Paulus Dom.

Das dort aufgestellte 12m x15m große Gerüst verwandelt sich in ein aufgeschnittenes Haus mit Einblick in 20 kuriose Zimmer. Eine bunte Schar Menschen lebt hier vergnüglich aneinander vorbei. Es gibt Zuwendungen, Reibungen, Dramatik, Panik und Versöhnliches.

25 mutige Akteure proben seit Januar unter der Regie von Klaus Dieter Hedwig und Manfred Kerklau, wollen sich demnächst in luftige Höhen schwingen.